Liga, vittoria in extremis per il Valencia: è 2-1 sul Valladolid al Mestalla

Vittoria in extremis per il Valencia. La formazione di Voro ha battuto 2-1 il Valladolid nell’anticipo delle 19.30 rimanendo aranciata alla zona europea. Al Mestalla sono passati in vantaggio i padroni di casa con Maxi Gomez mentre ad in inizio ripresa Victor Garcia ha pareggiato i conti. Ad un minuto dalla fine Lee Kang-In ha firmato il definitivo sorpasso.