Ligue 1 a 20 squadre: domani prevista la riunione della LFP per decidere

vedi letture

Continua a tenere banco in Francia la questione legata al format della prossima Ligue 1. I club retrocessi al momento della chiusura anticipata dei campionati, Amiens e Tolosa, avevano chiesto di non scendere in Ligue 2 allargando a 22 le squadre partecipanti. Questa però è un’opzione che non convince la LFP che si riunirà domani, si legge su L’Equipe, per decidere sul mantenimento di una Ligue 1 a 20 squadre.