Ligue 1, Classique all'OM: Thauvin stende il PSG. Cinque espulsi tra cui Neymar, 84' per Florenzi

Terminata qualche istante fa la partita del Parco dei Principi tra PSG e Marsiglia, un grande classico del calcio francese, anzi, Le Classique per eccellenza. Proseguono le enormi fatiche dei parigini in questo avvio di campionato, visto che questa sera è arrivata la seconda sconfitta su due incontri, certamente più bruciante per calibro della partita e per gli avversari. Quell'OM che è riuscito ad imporsi in casa degli acerrimi rivali grazie al gol segnato da Thauvin a ridosso della mezz'ora. Finale rovente, con ben cinque espulsioni complessive nel recupero: da una parte Kurzawa, Paredes e Neymar, dall'altra Amavi e Benedetto. Esordio da titolare nel PSG per Florenzi, ammonito al 13' e poi sostituito a sei dal novantesimo da Dagba: una prima amara per l'ex Roma, che non è bastato ai suoi.

Paris Saint-Germain - Marsiglia 0-1

31' Thauvin