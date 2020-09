Ligue 1, Depay non segna e il Lione inciampa di nuovo: contro il Nimes finisce 0-0

vedi letture

Il Lione si ferma ancora. La squadra di Rudi Garcia - dopo lo stop contro il Montpellier - non riesce a superare l'ostacolo Nimes: termina 0-0 al Parc OL, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il punteggio. Prova opaca per Memphis Depay, sogno di mercato del Milan e possibile pedina di scambio con Paquetà: l'attaccante olandese è rimasto in campo fino al 90', ma non è riuscito a scardinare la difesa ospite. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa del Lorient, mentre la compagine guidata da Arpinon sfiderà il Lens.