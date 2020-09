Ligue 1, Draxler nel recupero regala la prima gioia stagionale a Tuchel: il PSG supera 1-0 il Metz

Successo in extremis per il Paris Saint-Germain. Dopo le sconfitte contro Lens e Olympique Marsiglia, i rossoblu Thomas Tuchel hanno conquistato i primi tre punti della stagione superando al Parco dei Principi il Metz. A decidere la sfida per i parigini, in dieci per il rosso comminato a Diallo per doppia ammonizione, Draxler a segno nei minuti di recupero.