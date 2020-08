Ligue 1, due espulsioni e due gol: Lille-Rennes finisce 1-1

E' finita 1-1 la sfida tra Lille e Rennes. Gli ospiti sono rimasti in 10 già dopo 35 minuti a causa dell'espulsione di Boey e cinque minuti dopo il Lille è passato in vantaggio con Bamba. Prima dell'intervallo però anche i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione di Mandava e nella ripresa il Rennes è riuscito a pareggiare con Damien Da Silva che trovato l'1-1 finale. Primo punto dunque per entrambe le squadre alla prima giornata di campionato.