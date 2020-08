Ligue 1, esordio con sconfitta per il Dijon: l'Angers vince 1-0 grazie a Traoré

La Francia è stato dei cinque maggiori campionati europei a tornare in campo. Dopo l'esordio tra Nantes e Bordeaux sono scese in campo Dijon e Angers alle ore 17.00: la sfida è stata decisa dal gol di Traoré al 22', abile a sfruttare un rimpallo sul palo dopo una conclusione in area di Thioub. Alle ore 21.00 il Lille sfiderà il Rennes, mentre domani sarà il momento del Monaco. Rinviata la gara tra Marsiglia e Saint-Etienne per via dei 5 casi di coronavirus riscontrati dalla società marsigliese.