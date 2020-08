Ligue 1, esordio vincente per il Nizza: Gouiri ribalta il Lens, 2-1 il risultato finale

Esordio con vittoria per il Nizza in Ligue 1. I padroni di casa all’Allianz Riviera hanno buttato per 2-1 il Lens, portando a casa i primi tre punti della stagione. Ospiti in vantaggio all’11 con Kakuta su calcio di rigore, ma il Nizza replica immediatamente pareggiando nel primo tempo e ribaltando nella ripresa con una doppietta di Gouiri.

Ligue 1 - 1a giornata

Nizza-Lens 2-1

Lorient-Strasburgo 3-1

Nimes-Brest 4-0

Monaco-Reims 2-2

Lilla-Rennes 1-1

Dijon-Angers 0-1

Bordeaux-Nantes 0-0