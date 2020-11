Ligue 1, Florenzi inserito nella Top 11 di France Football dopo le prime 10 giornate

L'impatto di Alessandro Florenzi in Ligue 1 è stato devastante. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain è stato il classico fulmine al ciel sereno: l'esterno, reduce dalla parentesi non indimenticabile al Valencia, non avrebbe avuto il posto garantito alla Roma nell'anno che porterà agli Europei e ha avuto l'opportunità di giocarsi le sue carte con la maglia dei vice-campioni d'Europa. Ambientamento migliore non ci poteva essere per il terzino, la cui fortuna è quella di avere avuto la stima di Thomas Tuchel, che non ha esitato a lanciarlo dal 1' appena dopo il suo sbarco in Francia. E non in una partita qualsiasi, bensì il Clasico contro l'OM. Di quella partita, persa per 0-1, ci si ricordano le tante espulsioni ma anche un inizio promettente dell'esterno, nonostante la sconfitta del PSG. Prestazioni che hanno continuato ad essere di alto livello, fino al gol da applausi contro l'Angers, bissato dal tuffo di testa a Nimes. France Football lo ha inserito nella Top 11 di Ligue 1 dopo le prime 10 giornate. Questa la formazione ideale (4-4-2): Mandanda (Marsiglia); Florenzi (Paris Saint-Germain), Fonte (Lille), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Perraud (Brest); Di Maria (Paris Saint-Germain), Cahuzac (Lens), Renato Sanches (Lille), Bamba (Lille); Mbappé (Paris Saint-Germain), Laborde (Montpellier)