Ligue 1, gli highlights di Monaco-Nantes. Successo e primato per gli uomini di Kovac

vedi letture

Successo del Monaco contro il Nantes in un incontro valido per il 3° turno di Ligue 1. La squadra di Niko Kovac ha la meglio al "Louis II" per 2-1, grazie alle reti di Diop (5') e Geubbels (65'). In mezzo, il provvisorio pari di Blas (61'). I monegaschi salgono a 7 punti e balzano al comando della classifica, al pari di Rennes e Lille.