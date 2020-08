Ligue 1, i risultati delle gare delle 15.00: poker del Nimes, vince anche il Lorient

Si sono concluse le due gare di Ligue 1 delle ore 15.00, con il Lorient e il Nimes che hanno vinto rispettivamente contro Strasburgo e Brest.

Vittoria per 3-1 del Lorient nel primo match interno grazie alle reti di Wissa, Grbic e Hamel, inutile il gol messo a segno nel primo tempo da Chahiri. Nel prossimo turno i padroni di casa sfideranno il Saint-Etienne, mentre lo Strasburgo se la vedrà con il Nizza. Vittoria rotonda per il Nimes che rifila un bel 4-0 a Brest: gli ospiti, oltre alla sconfitta, sono rimasti in dieci al 77' per via del rosso diretto di Chardonnet. La giornata di Ligue si chiuderà con il match tra Nizza e Lens.