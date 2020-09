Ligue 1, il Lens vince ancora: battuto 2-1 il Bordeaux e vola in testa

Continua a vincere il Lens che ha conquistato il terzo successo di fila battendo 2-0 il Bordeaux. E' successo tutto nella ripresa con i padroni di casa in vantaggio di due gol grazie a Ganago e al rigore di Kakuta e in vantaggio anche di un uomo a causa dell'espulsione per doppio giallo di Baysse. Nel finale il Bordeaux ha provato ad accorciare le distanze ma il gol di Kalu al 95' non è bastato per evitare la sconfitta. Il Lens dunque sale a 9 punti in classifica e raggiunge il St. Etienne che però scenderà in campo domani in casa del Nantes, mentre per il Bordeaux è il primo ko in campionato.