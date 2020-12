Ligue 1, il Lille batte 2-1 il Bordeaux e vola in vetta in attesa del PSG

Seconda vittoria di fila per il Lille che ha battuto 2-1 il Bordeaux volando in vetta alla classifica di Ligue 1, in attesa del PSG che affronterà il Lione nel posticipo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 17' con Bamba ma hanno subito il pareggio di Basic al 29'. Prima dell'intervallo però Fonte ha trovato il gol del 2-1 che vale così la vittoria per il Lille che sale a 29 punti in classifica e lascia il Bordeaux a quota 19.