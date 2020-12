Ligue 1, il Lille fa sette in campionato: 2-1 al Monaco e seconda posizione a -2 dal PSG

Vittoria fondamentale per il Lille nel lunch match della tredicesima giornata di Ligue 1. Nella sfida interna contro il Monaco i padroni di casa si impongono per 2-1 grazie ai gol di David e del solito Yazici. Inutile la rete di Pellegri in pieno recupero. La squadra del Principato resta in quarta posizione. Nel prossimo turno i padroni di casa sfideranno il Bordeaux, mentre la compagine guidata da Kovac affronterà il Marsiglia.