Ligue 1, il Lille manca l'aggancio al PSG: solo 1-1 in casa del Saint-Etienne

Occasione persa per il Lille, che non va oltre l’1-1 in casa del Saint-Etienne e perde l’occasione per agganciare il Paris Saint-Germain in vetta alla classifica della Ligue 1. Padroni di cada Cavani con Khazri su rigore, poi al 65’ il pareggio ospite firmato da Ikone. Il Lille sale dunque a 23 punti, due in meno rispetto al PSG, mentre il Saint-Etienne resta al quindicesimo posto con 11 punti.