Ligue 1, il Lione ora punta alla vetta: 3-1 al Metz e -2 due dal Paris Saint-Germain

Successo esterno per il Lione, che si impone per 3-1 sul campo del Metz riprendendo la sua corsa verso la vetta della classifica. Dopo appena 7’ i padroni di casa falliscono il rigore del possibile vantaggio con Boulaya, mentre al 17’ passa il Lione con Depay. Nella ripresa arriva anche la doppietta di Ekambi, mentre al 76’ Boulaya accorcia le distanze. Nel finale un’espulsione per parte: all’87’ espulso Boye per il Metz e Cherki per il Lione. Con questo risultato il Lione aggancia il Lille al secondo posto in Ligue 1, due in meno rispetto alla capolista PSG.