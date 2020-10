Ligue 1, il Lione travolge il Monaco con un poker: a segno anche Depay e Aouar

Netto 4-1 rifilato dall'Olympique Lione al Monaco nel posticipo di Ligue 1. Primo tempo perfetto per la squadra di Rudi Garcia che era già sul 4-0 dopo 45 minuti grazie alla doppietta di Ekambi e ai gol di Depay e Aouar, i due gioielli protagonisti del mercato ma imprescindibili per questo OL. Nella ripresa il Monaco è andato a segno con Ben Yedder ma non è bastato per riprendere una gara già compromessa. Con questo successo il Lione sale a 13 punti e lascia il Monaco a quota 11.