Ligue 1, il Lione vince in rimonta e batte 2-1 il St. Etienne: doppietta di Kadewere

vedi letture

Vittoria in rimonta per l'Olympique Lione che ha battuto 2-1 il Saint-Etienne. Al 40' gli ospiti sono passati in vantaggio grazie all'autogol di Lopes ma nella ripresa decisiva l'entrata in campo di Kadewere, che ha preso il posto di Dembele e ha messo a segno la doppietta decisiva. Nel finale il St. Etienne ha avuto l'opportunità di pareggiare ma Bouanga all'88' ha sbagliato un calcio di rigore. Con questo successo l'OL sale a 17 punti e il St. Etienne resta a quota 10.