Ligue 1, il Marsiglia vince 3-2 in casa del Brest e trova i primi tre punti

Dopo la prima gara rinviata causa Coronavirus, l'Olympique Marsigilia ha finalmente debuttato in campionato vincendo 3-2 in casa del Brest. Dopo 27 minuti dall'inizio del primo tempo, l'OM era già avanti di due gol grazie a Thauvin e Caleta-Car ma prima dell'intervallo Faivre ha accorciato le distanze trovando l'1-2. Nella ripresa ancora Caleta-Car ha trovato il terzo gol degli ospiti e la doppietta personale prima del secondo gol del Brest firmato da Charbonier. Primi tre punti dunque per il Marsiglia, il Brest invece dopo due gare resta a quota zero.