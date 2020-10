Ligue 1, il Monaco non va oltre l'1-1 sul Montpellier in 10! Tris del Nantes

Nelle gare del pomeriggio di Ligue 1, è arrivata la vittoria del Nantes che ha battuto 3-1 il Brest grazie alle reti di Kolo, Blas e Bamba. Solo un pareggio per l'Angers che ha impattato per 1-1 contro il Metz e stesso risultato anche per il Monaco contro il Montpellier. Nonostante l'espulsione di Savanier arrivata dopo appena 19 minuti, gli ospiti sono passati in vantaggio al 51' con Mavididi ma al 70' è arrivato il pari del Monaco con il rigore di Ben Yedder.