Ligue 1, il Monaco sbanca Nizza e risale in classifica: vittoria per 2-1

Vittoria importante conquistata dal Monaco che ha trionfato per 2-1 in casa del Nizza. Passata in vantaggio con la rete di Disasi al 23', la squadra di Kovac ad inizio ripresa ha trovato il raddoppio con Diop al 53'. Il Nizza al 69' ha tentato di riaprire la gara con Lees Melou ma non è riuscito ad evitare la sconfitta. Con questo successo il Monaco sale a 17 punti e raggiunge in classifica proprio il Nizza.