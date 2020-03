Ligue 1, il Nizza batte il Monaco al 96'. Vincono Angers e Reims, Tolosa ancora ko

vedi letture

Nella serata di Ligue 1 è arrivata la vittoria dell'Angers che ha battuto 2-0 il Nantes. Ancora una sconfitta per il Tolosa che è stato battuto 2-1 in casa del Dijon mentre il Reims ha trionfato per 1-0 contro il Brest. Il Metz ha battuto 2-1 il Nimes ed infine il Nizza ha avuto la meglio del Monaco per 2-1 grazie ad un gol arrivato al 96' con gli ospiti in dieci a causa dell'espulsione di Jovetic.

Il programma completo

Marsiglia-Amiens 2-2

Strasburgo-PSG rinviata

Sabato

Angers-Nantes 2-0

Dijon-Tolosa 2-1

Metz-Nimes 2-1

Nizza-Monaco 2-1

Reims-Brest 1-0

Domenica

Saint-Etienne-Bordeaux

Rennes-Montpellier

Lille-Lione