Ligue 1, il Nizza vince ancora: facile 2-0 rifilato allo Strasburgo

Seconda vittoria alla seconda giornata di Ligue 1 conquistata dal Nizza che ha trionfato 2-0 in casa dello Strasburgo. Successo esterno firmato dalla doppietta di Dolberg per gli ospiti che hanno trovato un gol per tempo e con questi tre punti salgono a quota 6 in classifica. Lo Strasburgo invece resta a quota zero punti.