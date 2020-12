Ligue 1, il Nizza vince in 10. Perde il Nantes 3-2, vincono in trasferta Lille e Metz

Nelle gare delle 19 di Ligue 1 è arrivata la vittoria del Nizza che in dieci dal 57' per l'espulsione di Schneiderlin è riuscito comunque a trionfare sul campo del Nimes grazie ai gol di Ndoye e Claude Maurice. Vincono in trasferta anche lo Strasburgo, che ha avuto la meglio per 2-0 sull'Angers, il Lille che ha trionfato in casa del Dijon e il Metz che ha battuto 2-0 il Montpellier. Ha perso 3-2 in casa del Reims, invece il Nantes, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Alle 21 in campo Lione, Monaco e PSG.

LIGUE 1 - TURNO 15

Angers-Strasburgo 0-2

Montpellier-Metz 0-2

Dijon-Lille 0-2

Nimes-Nizza 0-2

Reims-Nantes 3-2

21.00 Bordeaux-St. Etienne

21.00 Lione-Brest

21.00 Monaco-Lens

21.00 PSG-Lorient

21.00 Rennes-Marsiglia