Ligue 1, il PSG non si ferma: Herrera, Mbappé e Sarabia stendono il Nantes

Non si ferma la corsa del Paris Saint-Germain in Ligue 1. La formazione allenata da Thomas Tuchel porta a casa la settima vittoria di fila in patria imponendosi per 3-0 sul campo del Nantes. A trascinare i parigini sono stati il gol di Herrera, la rete di Mbappé su calcio di rigore e il sigillo nel finale di Sarabia. Nella ripresa Bamba dal dischetto ha fallito l’occasione che poteva riportare in partita i padroni di casa. Il PSG sale dunque a quota 21 punti in classifica, +3 su Lille e Rennes. Il Nante resta invece fermo a quota 8, pericolosamente vicino alla zona calda della classifica.