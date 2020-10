Ligue 1, il Rennes torna alla vittoria: Brest battuto 2-1 in rimonta

Dopo due pareggi e una sconfitta, il Rennes è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-1 il Brest. Successo in rimonta per i padroni di casa che prima sono andati sotto al 57' per il gol di Honorat e poi sono riuscita a ribaltare la gara grazie alle reti di Damien Da Silva e Aguerd. Con questi tre punti il Rennes sale a quota 18 in classifica e lascia il Brest a 9 punti.