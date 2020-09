Ligue 1, il Saint-Etienne subisce una doppia rimonta e perde l'occasione di involarsi da solo

vedi letture

Il Saint-Etienne ha fallito l'occasione per andare al comando della classifica di Ligue 1 a punteggio pieno. Eppure la squadra bianco-verde sembrava avere l'occasione per incamerare il quarto successo in quattro partite, specie quando Macon, a venticinque minuti dal recupero, ha segnato il gol del doppio vantaggio ospite. Non è bastato però per avere la meglio su un combattivo Nantes, rientrato in partita nell'arco di cinque giri d'orologio grazie a Simon, prima del definitivo pari firmato Emond.

Nantes - Saint-Etienne 2-2

2' Aouchiche (S); 66' Macon (S); 71' Simon (N); 86' Emond (N)