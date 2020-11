Ligue 1, il St. Etienne sa solo perdere e viene travolto 4-1 dal Brest

Ennesima sconfitta consecutiva per il St. Etienne che è stato travolto per 4-1 in casa del Brest. I padroni di casa infatti già a fine primo tempo avevano segnato già per quattro volte grazie ad Honorat, Duverne, Cardona e Mounie mentre è servito a poco il gol di Camara degli ospiti. Con questo successo il Brest sale a 15 punti e lascia il St. Etienne a quota 15.