Ligue 1, in attesa della Juventus, il Lione vince in casa del Metz: a segno Dembele e Aouar

Il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, vince sul campo del Metz nell'anticipo del 26° turno di Ligue 1. Ospiti in vantaggio nel lunghissimo recupero del primo tempo con il rigore trasformato da Dembele. Nella ripresa il Metz resta in 10 per il rosso a Diallo ed il Lione trova il raddoppio nel recupero con la stellina Aouar.

Questo il programma completo del 26° turno di Ligue 1

21 FEBBRAIO

Nizza - Brest 2-2

Metz - Lione 0-2

22 FEBBRAIO

17:30 Marsiglia - Nantes

20:00 Angers - Montpellier

20:00 Dijon - Monaco

20:00 Lilla - Tolosa

20:00 Strasburgo - Amiens

23 FEBBRAIO

15:00 Saint Etienne - Reims

17:00 Rennes - Nimes

21:00 PSG - Bordeaux