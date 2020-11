Ligue 1, Kean e Di Maria trascinano il PSG: 3-0 al Rennes primato consolidato

Tutto facile per il Paris Saint-Germain che ha travolto con un netto 3-0 il Rennes in un match valido per la decima giornata della Ligue 1. Ad aprire le marcature è l’azzurro Kean all’11’, seguito poi da una doppietta di Di Maria. Con questo risultato i parigini blindano la vetta della classifica portandosi a quota 24, 5 in più del Lille che ha però una gara in meno, lasciando il Rennes al terzo posto a quota 18.