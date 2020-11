Ligue 1, Kean e Neymar non bastano: PSG ripreso dal Bordeax, è 2-2 al Parco Dei Principi

Solo 2-2 in casa contro il Bordeaux per il Paris Saint-Germain al termine di una gara dove non sono mancate le emozioni. Ospiti avanti al Parco Dei Principi con un autogol di Pembele al 10’, con Neymar su rigore e Kean che ribaltano il risultato intorno alla mezz’ora della prima frazione. Al 60’ è Adli a segnare il gol del definitivo 2-2. Solo 5 minuti in campo per Mauro Icardi, entrato al posto di Paredes nel finale. I parigini restano comunque al primo posto in classifica con 25 punti, anche se il Lille ora ha la possibilità di agganciarli. Per il Bordeaux undicesimo posto con 16 punti.