Ligue 1, la classifica aggiornata: il Lille vince e tiene il PSG a distanza, Lione sprecone

Dopo il turno infrasettimanale, la vetta di Ligue 1 resta al Lille che ha trionfato 2-0 in casa del Dijon tenendo a distanza il PSG, tornato alla vittoria con il 2-0 sul Lorient. Spreca tutto il Lione che non è andato oltre il 2-2 contro il Brest e deve accontentarsi del terzo posto. Fa peggio il Marsiglia, sconfitto 2-1 in casa del Rennes. Terza sconfitta di fila per il Monaco che resta dietro.

LIGUE 1 - TURNO 15

Angers-Strasburgo 0-2

Montpellier-Metz 0-2

Dijon-Lille 0-2

Nimes-Nizza 0-2

Reims-Nantes 3-2

Bordeaux-St. Etienne 1-2

Lione-Brest 2-2

Monaco-Lens 0-3

PSG-Lorient 2-0

Rennes-Marsiglia 2-1

CLASSIFICA: Lille 32, PSG 31, Lione 30, Marsiglia 27, Montpellier 26, Rennes 25, Lens 24, Monaco 23, Angers 23, Brest 22, Nizza 21, Metz 20, Bordeaux 19, St. Etienne 16, Strasburgo 14, Nantes 14, Reims 13, Lorient 11, Nimes 11, Dijon 9.