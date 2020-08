Ligue 1, la classifica aggiornata: Nizza in testa, PSG e Marsiglia devono ancora giocare

vedi letture

Manca ancora una gara per chiudere il programma odierno, ma la classifica di Ligue 1 inizia già a delinearsi. Assenti nelle prime piazze PSG e Marsiglia, le quali devono ancora esordire in campionato, in prima posizione troviamo il Nizza a quota 6 punti. Il Monaco segue a 4, mentre il Lione è in ottava posizione a 3, ma con una partita in meno.

La classifica aggiornata dopo la seconda giornata

1. Nizza 6

2. Bordeaux 4

3. Monaco 4

4. Rennes 4

5. Lille 4

6. Nantes 4

7. Nimes 3

8. Lione 3*

9. Saint-Etienne 3*

10. Lorient 3

11. Angers 3

12. Reims 1

13. PSG 0**

14. Marsiglia 0**

15. Montpellier 0*

16. Lens 0*

17. Metz 0*

18. Strasburgo 0

19. Dijon 0

20. Brest 0*

*: una partita in meno

**: due partite in meno

Rivivi la diretta gol testuale delle gare di Ligue 1!