Ligue 1, la Top 11 de L'Equipe: c'è Verratti con altri tre del PSG

E' da un mese che in Francia non si gioca a calcio, ma fino a quel momento il campionato aveva messo in luce qualche calciatore su tutti. Tra questi anche Marco Verratti. Ad asserirlo è L'Equipe, che prendendo in considerazione i voti assegnati ai calciatori nel corso di questa stagione ha deciso di fare una media per comporre l'undici ideale di Ligue 1. Oltre all'italiano, ci sono altri tre giocatori del PSG, più l'allenatore Tuchel. Di seguito la formazione.

SQUADRA TIPO LIGUE 1 (4-4-2): Rajkovic (Reims, 6,11); Simakan (Strasburgo, 5,29), Abdelhamid (Reims, 5,71), Gabriel (Lille, 5,57), Kamara (Reims, 5,44); Di Maria (PSG, 6,17), Renato Sanches (Lille, 5,88), Verratti (PSG, 6,12), Neymar (PSG, 6,4); Ben Yedder (Monaco, 6,04), Mbappé (PSG, 6).