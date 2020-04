Ligue 1, la proposta di ripartire a settembre si scontra con la giurisdizione sportiva

La proposta dei presidenti del Nizza e del Lione di ricominciare la stagione a settembre per terminarla a dicembre, ripartendo poi con un calendario che seguirà l'anno solare rischia di essere inattuabile. RMC Sport riporta che a livello giuridico non è possibile, pocihé il regolamento sportivo stabilisce che una stagione non può durare più di 12 mesi. Inoltre la questione contratti dei calciatori, dove non sono contemplati rinnovi di pochi mesi. Nel caso di giocatori a scadenza (Cavani, Thiago Silva) non sarebbero possibili proroghe di tre mesi.