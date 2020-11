Ligue 1, le pagelle di Psg-Rennes 3-0

Di Maria e Kean sugli scudi, in difficoltà il Rennes

PARIS SAINT GERMAIN-RENNES 3-0

Marcatori: 12’ Kean (P), 21’ 73’ Di Maria (P).

PARIS SAINT GERMAIN

Navas 6 – Il Rennes si fa vedere dalle sue parti con tiri tutt’altro che imparabili, lui si fa sempre trovare pronto e blinda la sua porta portando a casa un clean sheet.

Kehrer 6 – Fa tutto bene nella mezzora abbondante in cui è in campo, anche se non brilla particolarmente. Purtroppo è costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare. (dal 37’ Bakker 6 – L’impatto a freddo sulla gara non è dei migliori, infatti il Rennes cerca di spingere solo dalla sua fascia e trova spazi con uno scatenato Doku. Più passa il tempo più acquista le giuste misure, finisce in crescendo).

Diallo 6 – Il giovane difensore parigino è autore di una buona gara, riesce a fronteggiare bene gli attaccanti del Rennes e si dimostra una soluzione affidabile per Tuchel.

Marquinhos 6,5 – Guida bene la linea difensiva con leadership ed esperienza, qualche buona sgroppata ed imbeccata per le punte che per poco non si trasformano in assist.

Kurzawa 6,5 – Spinge parecchio sulla sua corsia di competenza, non sempre preciso nei passaggi ma ottima l’intesa con Di Maria che regala buone sortite offensive.

Herrera 6,5 – Assist al bacio per Di Maria in occasione del raddoppio dei suoi, conduce una gara di grande sostanza e temperamento in mezzo al campo.

Paredes 6,5 – Bravissimo nel dettare i tempi alla manovra e a non far sentire la mancanza di Verratti. Dà una palla col contagiri a Di Maria nel primo tempo sulla quale l’attaccante argentino colpisce il palo.

Gueye sv – Nemmeno un quarto d’ora e deve alzare subito bandiera bianca per infortunio. (Dal 14’ Rafinha 6,5 Tanta garra al servizio dei suoi compagni, meno brillante del solito in fase offensiva: strano per un giocatore con la sua qualità. Nonostante ciò la sua prestazione è di livello).

Florenzi 6 – Viene coinvolto pochissimo nelle azioni offensive del Psg per lui che stasera gioca nell’inedita posizione di ala sinistra. Prestazione sufficiente, nulla di più. (Dal 46’ Dagba 6 – Non fa niente di più del compagno che rileva a metà tempo, dopo qualche minuto prende un giallo ingenuo per un fallo in mezzo al campo).

Kean 7– Un vero e proprio bomber: un tiro, un gol per mettere le cose in chiaro. È sempre pericoloso ogni volta che ha la palla tra i piedi, e poi la rete è veramente bella: tiro potente di destro dai 25 metri che si insacca nell’angolino più lontano. Peccato che un infortunio muscolare lo tolga dalla partita anzitempo. (Dal 62’ Pereira 6 - Poco coinvolto nelle manovre offensive).

Di Maria 8 – Lampi di classe stasera al Parco dei Principi: il fantasista argentino colpisce un palo con una sventola di sinistro e poi delizia i presenti con un cucchiaio alla Messi per il raddoppio del Psg. La doppietta è il giusto e meritato biglietto da visita per rispondere alla convocazione con l’albiceleste.

RENNES

Gomis 5 – Compie un pasticcio in fase di impostazione e regala, con la complicità della difesa, il pallone a Kean per il vantaggio del Psg. Non è esente da colpe nemmeno sul tris di Di Maria.

Traorè 5,5 – Timido durante tutto l’arco dei novanta minuti, non spinge mai in fase offensiva.

Da Silva 5 – Il capitano dei rossoneri non fa bella figura: troppo molle nei contrasti contro gli attaccanti del Psg che hanno vita facile contro di lui.

Aguerd 5 – Difficile gestire le scorribande offensive dei parigini che hanno qualità individuali e collettive immense, lui affonda insieme a tutta la barca.

Truffert 6 – Dalle sue parti giostra Di Maria che però non sfonda mai dal suo lato e deve sempre convergere verso il centro. Il ragazzo del 2001 merita la sufficienza per l’attitudine e per la faccia tosta con cui affronta la gara.

Lèa Siliki 5- Partita complicata per il gigante di centrocampo che non trova mai i tempi giusti di inserimento per poter far male alla difesa del Paris Saint Germain. (Dal 57’ Grenier 5,5: prova a mettere un po’ di benzina nel motore del Rennes ma la propulsione si spegne dopo pochi minuti).

Bourigeaud 5,5 – E’ autore di una prova timida, con un filo di gas. Si rende pericoloso dalle parti di Navas con un tiro alto alla metà della seconda frazione. (Dal 68’ Hunou 5,5- Entra in campo a risultato ormai acquisito, non incide sull’inerzia della gara).

Gboho 5- Il Rennes dalle sue parti non si rende mai pericoloso, viene facilmente arginato le poche volte in cui può puntare palla al piede dalla difesa di casa. (Dal 56’ Terrier 5,5- Fatica a farsi dare la palla e a proporsi in avanti).

Guirassy 5,5- Ci mette tanto impegno e questo bisogna riconoscerlo, però viene stritolato dal duo difensivo Marquinhos Diallo che lo rendono innocuo per buona parte del match.

Doku 6- Una nota lieta nella serata da dimenticare per i bretoni: corre, lotta, salta sempre l’avversario. Gli manca solamente un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio ma i segnali sono incoraggianti. (Dall’80’ Del Castillo sv).