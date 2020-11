Ligue 1, Lione batte Reims 3-0 e torna in scia al PSG. Paqueta per 90', De Sciglio nel finale

Il Lione vince serenamente nell'impegno casalingo con il Reims, e risponde così al Paris Saint-Germain, mettendosi nella scia della squadra campione di Francia. Strada aperta dal gol di Toko-Ekambi a metà primo tempo, e messa ancor più in discesa dall'espulsione di Cassama tra gli ospiti. Nella ripresa ecco anche i centri di Guimaraes e Dembele ad arrotondare ulteriormente e mettere il successo in cassaforte. In campo per tutta la partita l'ex milanista Paqueta, mentre De Sciglio è subentrato nel finale, sostituendo Cornet al 72'.

Lione - Reims 3-0

22' Toko-Ekambi; 49' Bruno Guimaraes; 66' Dembele