Ligue 1, Marsiglia non riesce più a vincere: 1-1 col Metz, salvato al 94' da Sanson

Il Marsiglia non sa più vincere. Terza gara senza i tre punti per la squadra di André Villas-Boas, fermata sull'1-1 dal Metz in una gara che fino al 94' poteva segnare la seconda sconfitta stagionale. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 71' con Niane ma in pieno recupero ci ha pensato Sanson a salvare l'OM e a trovare il gol del pareggio finale. Con questo punto il Marsiglia sale a 8 punti e il Metz a quota 4.