Ligue 1, Nantes che disastro: ko 4-0 in casa! Vincono Bordeaux e Angers, pari St. Etienne

Nel pomeriggio di Ligue 1, è arrivata la brutta sconfitta del Nantes che in casa è stato battuto 4-0 dallo Strasburgo. Rigori di Lienard e Ajorque e gol di Diallo e Zohi per gli ospiti che ritrovano il successo dopo quattro partite e rifiatano in classifica. Vittoria di misura invece per il Bordeaux che ha battuto 1-0 il Brest grazie alla rete di Ben Arfa arrivata nel finale mentre l'Angers ha steso 2-0 il Lorient. Solo 0-0 infine per il St. Etienne in casa del Dijon.

LIGUE 1

Angers-Liorent 2-0

Bordeaux-Brest 1-0

Dijon-St. Etienne 0-0

Nantes-Strasburgo 0-4