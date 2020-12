Ligue 1, poker del Lione sul campo del Nizza: la formazione di Garcia resta prima

Prosegue la corsa del Lione in vetta alla classifica della Ligue 1. La formazione allenata da Rudi Garcia si è infatti imposta per 4-1 sul campo del Nizza. In gol Depay su rigore, Kadewere, Ekambi e Aouar, mentre per il Nizza gol della bandiera realizzato da Gouiri. Con questo risultato il Lione resta al primo posto con un punto di vantaggio sul PSG, che però ha una gara in meno. Il Nizza resta a metà classifica a quota 21.