Ligue 1, poker del Montpellier allo Strasburgo. Pari Nantes, colpo Lens in casa del Dijon

vedi letture

E' successo di tutto nella gara tra Montpellier e Strasburgo, terminata 4-3 dopo numerosi colpi di scena. A fine primo tempo eravamo già sul 3-3 ma poi nella ripresa è stato decisivo il gol di Laborde per la vittoria dei padroni di casa. Bene anche il Lens che ha trionfato 1-0 in casa del Dijon mentre il Nantes non è andato oltre l'1-1 contro il Metz. Vittoria esterna anche per il Nimes che ha vinto 1-0 in casa del Reims.

LIGUE 1 - Le gare della domenica

Nantes-Metz 1-1

Dijon-Lens 0-1

Montpellier-Strasburgo 4-3

Reims-Nimes 0-1

17.00 Angers-Lione

21.00 Lille-Lorient