Ligue 1, pres. OL denuncia: "St. Etienne, Lorient e Rennes beneficiano di molti club in rovina"

vedi letture

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, continua ad invocare un dietrofront della Francia per quanto riguarda lo stop definitivo al campionato imposto dal Governo. Il numero uno del club francese, però, sbatte i pugni anche per gli accordi a tavolino presi a suo dire stamattina, quando si sono riuniti in video-conferenza il sindacato dei calciatori di Ligue 1 e i presidenti di Saint-Etienne, Lorient e Rennes. Ecco quanto scrive Aulas sul suo account Twitter:

"Caiazzo, Fery e Holveck si sono riuniti in tre: la scelta di rimanere in Ligue 1 per l'ASSE, di promuovere dalla Ligue 2 per il Lorient e di giocare il preliminare di Champions per il Rennes suona bene! Tuttavia mi sorprende che nessuno noti che sono i principali beneficiari e autori di queste decisioni che condannano economicamente molti club, a differenza di altre nazioni europee, del Tour de France e del Roland Garros!".