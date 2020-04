Ligue 1, presentato il protocollo medico per la ripresa dell'attività: i primi test dall'11 maggio

Il calcio francese è pronto a ripartire. Sul proprio sito ufficiale, la Lega Calcio ha pubblicato il protocollo che i tesserati dovranno osservare per tornare a svolgere l'attività agonistica. Sviluppato da Emmanuel Ohrant, direttore medico della Federcalcio, insieme alla commissione medica federale e i medici dei club professionistici, questo protocollo prevede in particolare che i giocatori tornino al centro di allenamento dall'11 maggio, per svolgere i test completi (cardiologici, virologici e psicologici); in seguito saranno monitorati giornalmente e in modo dettagliato. Per metà maggio è stata convocata l'assemblea di Lega.