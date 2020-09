Ligue 1, PSG sconfitto al debutto: il Lens vince 1-0. I capitolini non perdevano da 314 giorni

Comincia nel peggiore dei modi la Ligue 1 dei campioni in carica del Paris Saint-Germain. La squadra di Tuchel, falcidiata dalle assenze, cede 1-0 sul campo del neo-promosso Lens nel recupero della seconda giornata: un errore di Bulka (terzo portiere) spiana la strada a Ganago e dà un dispiacere ai capitolini. Il PSG non perdeva in patria da 314 giorni: era il primo novembre 2019 e il Dijon vinceva per 2-1 in casa.