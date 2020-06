Ligue 1 riparte il 22 agosto. Finale di Coppa di Lega il 31 luglio, Lione torna in corsa

Il Consiglio d'Amministrazione della LFP ha preso atto della decisione dell'Assemblea Generale del 23 e del 26 giugno, confermando le retrocessioni in Ligue 2 di Tolosa e Amiens e la promozione in Ligue 1 di Lens e Lorient. Si rende noto che il massimo campionato francese ripartirà nel weekend del 22-23 agosto e terminerà domenica 23 maggio. La finale di Coppa di Lega fra Paris Saint-Germain e Lione, prevista inizialmente per il 4 aprile e rinviata a causa della pandemia di coronavirus, si giocherà il 31 luglio allo Stade de France. Questo rimette in corsa l'OL che in caso di vittoria del torneo si qualificherà all'Europa League, torneo dal quale sarebbe escluso a seguito del piazzamento in campionato.