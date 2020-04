Ligue 1, ripresa l'11 maggio? Il presidente del consiglio scientifico sul Covid: "Per me è no"

Anche in Francia c'è grande dibattito sulla possibile ripresa del campionato. I club di Ligue 1 da giorni stanno lavorando a un protocollo per regolamentare la ripresa degli allenamenti e per ricominciare con le sedute a partire dal prossimo 11 maggio. Ma per Jean-Paul Delfraissy, presidente del consiglio scientifico sul Covid, al momento quella della ripresa del calcio non può essere una priorità. "La risposta per il momento è no, dal momento che tutti i luoghi in cui può esserci un numero significativo di persone non saranno aperti dall'11 maggio", ha detto.