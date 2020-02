vedi letture

Ligue 1, risultato a sorpresa nell'anticipo: il Nantes espugna il Velodrome, 3-1 all'OM

Si ferma l'Olympique Marsiglia, dopo tre vittorie di fila, e sprinta il Nantes, reduce da una serie di risultati negativa. Nell'anticipo di questo sabato di Ligue 1 arriva la prima sorpresa del ventiseiesimo turno: gli uomini di Gourcuff espugna il Velodrome con un secondo tempo ai limiti della perfezione. La prima frazione era terminata in parità, prima Limbombe, poi Sanson per il pari della squadra di casa. Ma nella ripresa il Nantes ha sorpreso l'OM prima e prima con Bamba, poi con l'autorete di Alvaro nel finale conquista tre punti che la rimettono nel treno delle squadre in corsa per l'Europa a quota 37 punti. Solido al secondo posto il Marsiglia, a +11 sul Rennes.

Questo il programma completo del 26° turno di Ligue 1

21 FEBBRAIO

Nizza - Brest 2-2

Metz - Lione 0-2

22 FEBBRAIO

17:30 Marsiglia - Nantes 1-3

20:00 Angers - Montpellier

20:00 Dijon - Monaco

20:00 Lilla - Tolosa

20:00 Strasburgo - Amiens

23 FEBBRAIO

15:00 Saint Etienne - Reims

17:00 Rennes - Nimes

21:00 PSG - Bordeaux