Ligue 1, Saint-Etienne travolto in casa: il Nizza vince 3-1

Bella vittoria per il Nizza che in casa del St. Etienne ha trionfato per 3-1. Già a fine primo tempo gli ospiti erano in vantaggio di due gol grazie a Lees Melou e Gouiri mentre ad inizio ripresa i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Aouchiche. Nel finale però Maolida ha firmato il tris del Nizza che con questa vittoria sale a 13 punti, a -2 dal PSG capolista. Il Saint-Etienne invece resta a quota 10.