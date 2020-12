Ligue 1, segna Kean: il PSG torna alla vittoria. Pari Lione, Marsiglia e Monaco vanno ko

Risultati inaspettati nella serata di Ligue 1, nella quale ha vinto solo il Paris Saint-Germain tra le big. La squadra di Tuchel, dopo il ko contro il Lione, è tornata al successo battendo 2-0 il Lorient grazie al rigore di Mbappè e al gol di di Moise Kean, ma resta secondo dietro al Lille. Solo 2-2 invece per l'OL che sotto in casa contro il Brest è riuscito alla fine a conquistare almeno un punto. E' andata peggio al Monaco, sconfitto 3-0 in casa dal Lens dopo una gara giocata in dieci per più di 65 minuti a causa dell'espulsione di Disasi, e al Marsiglia battuto 2-1 dal Rennes. Male anche il Bordeaux, sconfitto in casa dal St. Etienne.

LIGUE 1 - TURNO 15

Angers-Strasburgo 0-2

Montpellier-Metz 0-2

Dijon-Lille 0-2

Nimes-Nizza 0-2

Reims-Nantes 3-2

Bordeaux-St. Etienne 1-2

Lione-Brest 2-2

Monaco-Lens 0-3

PSG-Lorient 2-0

Rennes-Marsiglia 2-1