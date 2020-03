Ligue 1, succede tutto in tre minuti: St. Etienne-Bordeaux 1-1

vedi letture

E' terminata 1-1 la sfida delle 15 di Ligue 1 tra St. Etienne e Bordeaux. Tutto è successo nella ripresa con gli ospiti che sono passati in vantaggio al 65' grazie alla rete di Maja. Tre minuti dopo però è arrivato il pareggio dei padroni di casa grazie al gol di Bouanga. Al 75' il St. Etienne è rimasto in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Camara ma gli ospiti non sono riusciti ad approfittarne. Con questo pareggio il St. Etienne sale a 30 punti e il Bordeaux a quota 37.

Il programma completo

Marsiglia-Amiens 2-2

Strasburgo-PSG rinviata

Sabato

Angers-Nantes 2-0

Dijon-Tolosa 2-1

Metz-Nimes 2-1

Nizza-Monaco 2-1

Reims-Brest 1-0

Domenica

Saint-Etienne-Bordeaux 1-1

17 Rennes-Montpellier

21 Lille-Lione